Buruk Liverpool önünde alınan 3 puan sonrası takımını övdü: Neler yapabileceğimizi herkese gösterdik"

Okan Buruk: “Liverpool’a karşı gol yemeden kazanmak önemli. Her maçın hikayesi ayrı . Bu maçın hikayesini de oyuncularım yazdı. Şampiyonlar Ligi’nde motivasyon artıyor. Türk takımlarının neler yapabileceklerini herkese bir kez daha gösterdik."

Giriş Tarihi :01 Ekim 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçından sonra açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca Türk takımlarının neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyerek, "Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak önemli bir şey. Kazanmak güzel. Atmosfer de harikaydı. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Hiç susmadılar, Hiç susmadılar. Herkes Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak diyordu. Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularım yazdı. Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Akılcı oyunda daha fazla şey deneyebilirsiniz. Rakibimize şanslar da verdik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti" ifadesini kullandı

