Trabzonspor’lu Savic’ten hakem eleştirisi: Bu ligin seviyesinde değiller

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic açıklamalarda bulundu. Kulübün kendisine Atletico Madrid'i hatırlattığını belirten Savic, "İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'ya karşı oynuyorduk, burada da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Anadolu'nun temsilcisi olarak Trabzonspor var" dedi. Savic, "Fenerbahçe maçında bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu'nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Türk futboluna büyük yatırımlar yapılıyor ama bazı hakemlerin yönetimi ligin seviyesinin altında kalıyor" dedi.