Talisca'nın paylaşımı olay oldu

Brezilyalı yıldız, “Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır” yorumunda bulundu

Giriş Tarihi :30 Eylül 2025
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor maçında kullandığı penaltı öncesi ıslıklandı. Brezilyalı yıldız, bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Sambacı yıldız yaptığı paylaşımda, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, büyük yankı uyandırdı

