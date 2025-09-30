Milan 27 yaşındaki Tomori’yi takımda tutmak istiyor
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Milan’ın Premier Lig kulüplerinin ilgisi üzerine 27 yaşındaki İngiliz stoper Fikayo Tomori ile yeni sözleşme görüşmelerine başladığını duyurdu. Tomori’nin mevcut kontratının 2 yıl daha devam ettiği belirtildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Milan'ın Premier Lig kulüplerinin ilgisi üzerine 27 yaşındaki İngiliz stoperi Fikayo Tomori ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığını yazdı. Tomori'nin 2 yıl daha kontratı var.