Milan 27 yaşındaki Tomori’yi takımda tutmak istiyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Milan'ın Premier Lig kulüplerinin ilgisi üzerine 27 yaşındaki İngiliz stoperi Fikayo Tomori ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığını yazdı. Tomori'nin 2 yıl daha kontratı var.