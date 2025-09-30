PODCAST CANLI YAYIN
Efes Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

EuroLeague’de yeni sezon bugün başlıyor. Turnuvadaki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bugün saat 20.45’te Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek

30 Eylül 2025
Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizyonu EuroLeague'de 2025-2026 sezonu heyecanı, bugün başlayacak. Turnuvada bu sezon 20 takım yer alacak. Ligde normal sezon, 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları ise 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında oynanacak. Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak. Ligde bu sezon Türkiye'yi Anadolu Efes ile son şampiyon Fenerbahçe Beko temsil edecek. Yeni sezon da Valencia ve Dubai Basket'in de katılımı ile birlikte takım sayısı 18'den 20'ye yükseldi. EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes bugün sahne alacak. Lacivert- Beyazlılar Karadağ'da oynanacak maçta 20.45'te Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Sırp koç Igor Kokoskov'u göreve getiren ve kadrosunu yenileyen Efes şampiyonluk hedefliyor

