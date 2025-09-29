İsmail göz kamaştırdı

Özellikle ilk yarıda zorlansa da Antalyaspor engelini aşan Fenerbahçe'de gecenin en başarılı ismi İsmail Yüksek oldu. Teknik direktör Tedesco'nun orta alanda Asensio ve Talisca gibi iki ofansif oyuncuyu oynatması nedeniyle üzerine ekstra yük binen milli futbolcu müthiş bir performans sergiledi. Girdiği 15 ikili mücadelenin 11'ini kazanan, 6 atak kesen ve 2 pas arası yapan İsmail Yüksek 87. dakikada alkışlarla kenara geldi. Maç sonunda konuşan yıldız futbolcu, "Eylül ayında kimse kesin bir kanıya varmasın. Lig yeni başlıyor. Başkanımızın konuşmaları bizi motive etti" ifadesini kullandı.