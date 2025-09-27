PODCAST CANLI YAYIN
Singo yaptığı asistle maça damga vurdu!

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, takıma yavaş yavaş ısınıyor. Yıldız futbolcunun, Alanyaspor maçının ilk yarısında Icardi'ye attıırdığı gol, sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi :27 Eylül 2025
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, takıma yavaş yavaş ısınıyor. Yıldız futbolcunun, Alanyaspor maçının ilk yarısında Icardi'ye attıırdığı gol, sosyal medyayı salladı. Singo, Yusuf Özdemir'in üzerinden topu aşırdı. Daha sonra kazandığı topla caza sahası içine girdi. Kale önündeki Mauro Icardi'ye ortaladı. Arjantinli yıldız ise topuğuyla topu ağlara göndererek muhteşem bir gole imza attı. Bu golden sonra takım arkadaşları da şaşkınlıklarına gizleyemedi ve Singo'yu tebrik etti. Yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk asistini yapmış oldu.

