Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Sadettin Saran dönemi resmen başladı. 38. başkan seçilen Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle eski başkan Ali Koç ve ekibinden mazbatalarını teslim aldı. Tören iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşti. Mazbata teslimi sırasında konuşan Ali Koç geçmişteki devir sürecinin yeterince sağlıklı yürütülmediğini belirtirken Saran ve ekibine destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Saran ise görevin zorluklarının farkında olduğunu ifade ederek, "Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler. Bundan sonra da yanımızda olacağınıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.