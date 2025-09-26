PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sadettin Saran dönemi resmen başladı

38. başkan Sadettin Saran, mazbatasını Ali Koç’tan teslim aldı. Koç, desteklerini sürdüreceklerini belirtirken, Saran görev zorluklarının farkında olduklarını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
Sadettin Saran dönemi resmen başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Sadettin Saran dönemi resmen başladı. 38. başkan seçilen Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle eski başkan Ali Koç ve ekibinden mazbatalarını teslim aldı. Tören iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşti. Mazbata teslimi sırasında konuşan Ali Koç geçmişteki devir sürecinin yeterince sağlıklı yürütülmediğini belirtirken Saran ve ekibine destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Saran ise görevin zorluklarının farkında olduğunu ifade ederek, "Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler. Bundan sonra da yanımızda olacağınıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber’e açıkladı
Trump’tan Beyaz Saray’da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan’ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Fenerbahçe yönetimi Zagreb’teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran Değişim için talimatı verdi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump’tan övgü dolu sözler: Suriye’de zafer Başkan Erdoğan’ın
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL’lik soruya kadar geldi!
CHP’de fırtına kopacak! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kesik hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını üçüncü yolcular Kurultayı bekliyor
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr’ye konuştu: Görevimi bırakmam sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Buruk futbolcularını Alanya’ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU CHP’de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Marco Rubionun gazına gelen CHP’ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar Başkan Erdoğan’ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev’ud sözleri Netanyahu’yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun Mansur Yavaş ve CHP’yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB’deki kamu zararı tescillendi Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi