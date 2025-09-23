O kare artık bir hatıra! Fotoğraftan kimse kalmadı...

Ali Koç'un, Sadettin Saran'a yenilerek başkanlığı kaybetmesinin ardından bu kare çok konuşuldu. İngiltere'de Wembley Stadı'nda çekilen kareyle Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun göreve getirileceği açıklanmıştı. Karede Sarı-Lacivertliler'in eski Sportif direktörü Mario Branco, eski asbaşkan Acun Ilıcalı ve eski başkan Ali Koç yer alıyor. Bu dörtlüden ilk ayrılan Branco olurken onu Acun Ilıcalı takip etti. Daha sonra Mourinho ile yollar ayrıldı. Son olarak da Ali Koç seçimi kaybetti. Çekilen fotoğrafta yer alan isimlerden hiçbirinin artık kulüple bir ilişkisi kalmadı