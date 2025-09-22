Tedesco Kasımpaşa beraberliği sonrası itirafta bulundu! Takımına güvenmiyor...

SON DAKİKA
İtalyan teknik adam ikili mücadelelerde yetersiz kaldıklarını söyleyerek, “Rakip 10 değ il 9 kişi kalsa bile yine kazanamazdık. Bu durumdan daha güçlü çıkmamız gerekiyor”diye konuştu

22 Eylül 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kasımpaşa beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "İlk sebep şu. Konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç da kazanamazsın. Rakip 10 ya da 9 kişi kalsaydı da yine galip gelemezdik. Bunlar temel şeyler. Sonuç bu şekilde oldu. Bunun içersinden daha güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Kongre ile ilgili tek kelime konuşmadıklarının altını çizen Tedesco, "Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neler yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapmadık. Taraftardan özür diliyoruz. Çok daha iyi bir düzeye gelmemiz gerekiyor. Bunun için gerekeni yapacağız. Hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi bir düzeye gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını yaptı.

DIŞ SAHADA 2'NCİ BERABERLİK
Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ligin ilk haftasında Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

