Fener Kasımpaşa karşısında yaraları sarmak istiyor

Hafta içi Alanyaspor ile oynadığı erteleme maçında son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa deplasmanında moral arıyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in kritik haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Kanarya, ligde kalan haftalarda iddiasını sürdürmek adına sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu karşılaşmada Alanyaspor maçındaki puan kaybını telafi etmek adına sahaya en güçlü 11'ini sürmesi bekleniyor.



FENER PAŞA'YA HAZIR

K.Paşa mesaisini bitiren Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde dün gerçekleştirdiği idmanla çalışmalarını noktalamış durumda. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



TEDESCO İLK DEPLASMANINDA BOY GÖSTERECEK

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco, Sarı-Lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.



TEK EKSİK DURAN

Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe'de Duran'ın sakatlığı devam ediyor... Bugünkü maçta forma giyemeyecek Kolombiyalı yıldızın dışında Sarı- Lacivertliler'de sakat oyuncu bulunmuyor.



YENİ TRANSFERLER TAKIMA DÖNÜYOR

Alanyaspor maçında statü gereği forma giyemeyen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında sahada olacak. Bu isimlerden Nene, 2 maçta süre alırken, Kerem ve Ederson, Trabzon karşısında 11'de başladı. Marco Asensio ise Bordo-Mavililer karşısında 2. yarıda şans buldu