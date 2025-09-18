SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'ye ağır darbe! Tedesco yönetiminde ilk kaybını yaşadı

İlk yarı kötü oynayan sarı-lacivertliler 18’de İbrahim’e engel olamadı. 57’de Talisca penaltı kaçırdı. 73’te Semedo sahne aldı. 76’da Nesyri skoru 2-1 yaptı. Ancak 90+3’te İrfan Can, Yusuf’un kafa vuruşunu elinden kaçırınca Fener yıkıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Fenerbahçe’ye ağır darbe! Tedesco yönetiminde ilk kaybını yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'ye ağır darbe... Sarı-Lacivertliler erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak bu sezon Kadıköy'de ilk fireyi verdi. 7'de Oğuz'un pasında En-Nesyri Ümit ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. 18'de Hwang'ın pasında İbrahim topu ağlarla buluşturarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İRFAN CAN'DAN BÜYÜK HATA
İkinci yarının 48. dakikasında Semedo'nun ortasında En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top direkten döndü. 54'te Fred'in vuruşunda Enes'ten seken topa VAR uyarısı sonucu penaltı kararı verildi. 57'de atışı kullanan Talisca'nın vuruşunda Ertuğrul gole izin vermedi. 73'te Levent'in ortasında Semedo topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 76'da Cenk'in ortasında En-Nesyri takımını 2-1 öne geçirdi. 90+3'te Yusuf'un kafa vuruşunda İrfan topu ellerinin arasından kaçırdı ve skor 2-2 oldu. Maç 2-2 berabere sonuçlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Borsa İstanbul
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak
Kanarya’ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD’li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahu’dan hoşlanmıyordu
Aşk ve Gözyaşı
Mabel Matiz’in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi?
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı Umut Hakkı mı istiyor? Öcalan’dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya’nın fethinde! Okan Buruk ilk 11’ini belirledi
Netanyahu’dan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?