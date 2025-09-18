Fenerbahçe’ye ağır darbe! Tedesco yönetiminde ilk kaybını yaşadı

Fenerbahçe'ye ağır darbe... Sarı-Lacivertliler erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak bu sezon Kadıköy'de ilk fireyi verdi. 7'de Oğuz'un pasında En-Nesyri Ümit ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. 18'de Hwang'ın pasında İbrahim topu ağlarla buluşturarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İRFAN CAN'DAN BÜYÜK HATA

İkinci yarının 48. dakikasında Semedo'nun ortasında En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta top direkten döndü. 54'te Fred'in vuruşunda Enes'ten seken topa VAR uyarısı sonucu penaltı kararı verildi. 57'de atışı kullanan Talisca'nın vuruşunda Ertuğrul gole izin vermedi. 73'te Levent'in ortasında Semedo topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 76'da Cenk'in ortasında En-Nesyri takımını 2-1 öne geçirdi. 90+3'te Yusuf'un kafa vuruşunda İrfan topu ellerinin arasından kaçırdı ve skor 2-2 oldu. Maç 2-2 berabere sonuçlandı.