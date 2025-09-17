PODCAST CANLI YAYIN
Hakan Bilal Kutlualp'tan A Spor'a özel açıklamalar: "Tarihimizde böyle bir dönem yok"

Hakan Bilal Kutlualp, A Spor’da “Tarihimizde böyle bir dönem yok... 7 yıl üst üste şampiyon olunamadı” diye konuştu.

Giriş Tarihi :17 Eylül 2025
Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Hakan Bilal Kutlualp, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Canbulat moderatörlüğünde, A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin ile yorumcular Cem Pamiroğlu ve Reha Kapsal'ın sorularını yanıtlayan Kutlualp, mevcut başkan Ali Koç dönemini sert sözlerle eleştirdi.

Kutlualp, Ali Koç'un başkanlığındaki süreci değerlendirirken "Verilen sözler tutulmadı. Hem futbol hem de kulüp yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor... Gerçek bir futbol aklı yok. 7 yıl üst üste şampiyon olunamadı" ifadelerini kullandı.

SARAN'A FLAŞ MESAJ VAR!..
Adaylıktan çekilen Kutlualp "Yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermek Sadettin Saran'ın tasarrufundadır" dedi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Kutlualp oyların bölünmemesi için adaylıktan çekildiğini söyledi.

