Yeni teknik patron Nuri Şahin

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu. Turuncu-Lacivertli ekip 37 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan genç çalıştırıcı, "Başakşehir ile imzalamak benim için çok değerli. Çünkü iyi bir kulübe geldim. Yarışmacı ve profesyonel bir ortamda olmaktan çok mutluyum. Gidecek çok yolumuz var. İnşallah Başakşehir'i her zaman hayal ettiği yerlere çıkarmak için her gün elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum" dedi.