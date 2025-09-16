12 Dev Adam yurda döndü...

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya mağlup olarak Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız dün öğle saatlerinde yurda döndü. 12 Dev Adam'ı havaalanında karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın Türk milletine turnuva boyunca büyük bir gurur yaşattığını belirten Bakan Bak, "Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz... Sizleri seviyoruz. Türk basketbolu için, Türk sporu için seviyoruz. başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve oyuncular da bakana destekleri nedeniyle teşekkür etti.



Ergin Ataman," Tarih her zaman şampiyonları yazar. Biz bunu kıl payı kaçırdık" dedi.



GELECEĞİMİZ AÇIK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Milyonlarca gence örnek olan bu gençlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir. Geleceği açık bir kadroya sahibiz" diye konuştu.



