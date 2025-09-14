12 Dev Adam Tarih Yazmaya Hazır: EuroBasket Finalinde Almanya ile Karşılaşıyoruz

Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkıyoruz... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Letonya'daki Riga Arena'da oynanacak tarihi karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. 12 Dev Adam, Almanya maçıyla EuroBasket'te ikinci kez final oynayacak. Milliler, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya'ya 78-69 kaybetmişti.

Ay-yıldızlılar, bu kez turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Finaldeki rakibimiz Almanya ise 1993 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2005 yılında ikinci ve 2022'de de üçüncü oldu. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde Yunanistan'ı yıktı.

GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek EuroBasket'te finale kalan A Milli Takımı'nı soyunma odasındayken telefonla arayarak tebrik etti. Koç Ergin Ataman ile görüşen Erdoğan, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" derken, milli oyuncular da alkışla karşılık verdi.

ALMANYA İLE 49. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 19 kez kazandı. Almanya da 29 defa sahadan galip ayrıldı. Türkiye ile Almanya son olarak 5 Ağustos 2025'te EuroBasket hazırlık sürecinde karşı karşıya geldi ve milliler parkeden 73-71 mağlup ayrıldı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Eurobasket'te A Milliler, 91.1 sayı, 37.0 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Almanya ise 101.4 sayı, 40.1 ibaund ve 21.4 asist ortalamaları tutturdu. Alperen Şengün, 20.8 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi.