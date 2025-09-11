SON DAKİKA
Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda 2. turda elendi

2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay kategorisinde madalya hedefleyen Mete Gazoz, 2. turda Japon rakibi Tetsuya Aoshima’ya 6-4 yenilerek şampiyonaya veda etti. Türkiye’nin erkek takımı da 2. turda Güney Kore’ye mağlup oldu.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde ünvanını korumak için gittiği 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın 2. turunda elendi. Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen şampiyonaya, klasik yay müsabakalarıyla devam edildi. 2020 olimpiyat ve 2024 Avrupa şampiyonu Mete, Hint Dhiraj Bommadevara'nın karşısına çıktığı ilk tur maçını 6-2 kazandı.

2023'teki son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete, 2. turda karşılaştığı Japon Tetsuya Aoshima'ya 6-4 yenilerek organizasyona veda etti. Dünya 2'ncisi ünvanıyla şampiyonaya gelen Türkiye'nin klasik yay erkek takımı da 2. turda Güney Kore'ye mağlup oldu.

