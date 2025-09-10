Asamoah Gyan'dan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili flaş iddia: "Doktorlar da işin içinde"

Eski Gana Milli Takımı kaptanı ve bir dönem Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Birisi ona dedi ki: 'Bak sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. Bu uluslararası arada Afrika'ya gitmeni istemiyoruz ama git, biraz oyna, yere yat, ciddi bir sakatlık numarası yap, ertesi gün Türkiye'de olursun' İnan bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde capcanlı koşarken göreceksin. Orada kaç kez tekme yer bilmiyorum ama asla yere yatmaz. Doktorlar da bu işin içinde. Euro, nairadan (Nijerya parası) daha büyük." ifadelerini kullandı.

