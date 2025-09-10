PODCAST CANLI YAYIN
12 Dev Adam’dan tarihi zafer: EuroBasket’te 24 yıl sonra yarı finaldeyiz

Polonya’yı 14 sayı farkla deviren 12 Dev Adam, EuroBasket’te yarı finale yükseldi... Alperen Şengün 19 sayıyla yine muhteşemdi. Türkiye, cuma günü oynanacak yarı finalde Yunanistan ile eşleşti.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Helal olsun size... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket'te adını yarı finale yazdırarak tarih yazdı. 12 Dev Adam, Polonya'yı 91-77 yenerek turnuvada 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu başa baş geçti. İlk çeyrek 19-19 tamamlandı. İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Ay-Yıldızlılar, periyot boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyerek soyunma odasına 46-32'lik skorla önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda oyun kontrolünü tamamen ele geçiren 12 Dev Adam, son periyoda 15 sayı farkla 65-50 üstün girdi. Son bölümde Polonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da A Milliler, etkili oyununu sürdürerek parkeden 91-77'lik skorla galip ayrıldı.

Çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya zaferi sonrası sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.

