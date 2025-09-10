12 Dev Adam’dan tarihi zafer: EuroBasket’te 24 yıl sonra yarı finaldeyiz

Helal olsun size... A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket'te adını yarı finale yazdırarak tarih yazdı. 12 Dev Adam, Polonya'yı 91-77 yenerek turnuvada 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu başa baş geçti. İlk çeyrek 19-19 tamamlandı. İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Ay-Yıldızlılar, periyot boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyerek soyunma odasına 46-32'lik skorla önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda oyun kontrolünü tamamen ele geçiren 12 Dev Adam, son periyoda 15 sayı farkla 65-50 üstün girdi. Son bölümde Polonya dış atışlarla farkı kapatmaya çalışsa da A Milliler, etkili oyununu sürdürerek parkeden 91-77'lik skorla galip ayrıldı.

Çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya zaferi sonrası sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.