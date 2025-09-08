Montella ağır yenilginin ardından üzgün olduğunu belirtti

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca. Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



BU YENİLGİ BİZE ACI VERİYOR

Merih Demiral İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, "Sahaya hiçbir şey koyamadık. Faul yapmadık ve kart görmedik. Bu mağlubiyet çok acı veriyor, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



TEL TEL DÖKÜLDÜK!

Milli Takımımız, Konya'da büyük bir taraftar desteğini arkasına almasına rağmen tüm hatlarıyla adeta tel tel döküldü ve tarihi bir yenilgi aldı.



UĞURCAN NE YAPSIN?

Milli Takımımız sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrılmasına rağmen en başarılı ismimiz Uğurcan Çakır oldu. Tecrübeli file bekçisi tam 6 kurtarış yaparak hezimetin daha da büyümesini engelledi.



Montella, "Bu tarz maçlardan sonra birçok kez gösterdik. Dersler çıkarabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şeyin olabileceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.



TARAFTARA YAZIK OLDU

Türkiye'nin Konya'da İspanya ile karşılaştığı maça ilgi büyüktü. Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı ancak o alınan skorla gece kabusa dönüştü