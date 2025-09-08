SON DAKİKA
Cimbom Osimhen'in durumunu bekliyor

Nijerya’nın doktoru, Osimhen’in ayağında morluk olduğunu ve G.Afrika maçında oynayamayacağını söyledi. Galatasaray yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirmek ve MR’a sormak için özel jet ayarladı

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında Galatasaraylı yıldız futbolcu Victor Osimhen, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Milli takım doktorları, Osimhen'in Güney Afrika ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giymemesine karar verdi. Bu gelişme üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçerek oyuncusunu özel bir jetle İstanbul'a getirme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun tedavi sürecine bir an önce başlanması için seferber olurken, Nijeryalı yıldızın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise İstanbul'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Yıldız ismin sahalara dönüş tarihi, Cimbom için büyük önem taşıyor.

