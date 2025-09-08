41 yıl sonra gelen iç sahadaki en farklı ikinci mağlubiyet...

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup olarak taraftarları üzdü. A Milli Takım'ın farklı mağlubiyeti de 41 yıl sonra adeta bir dejavu yaşattı. En son 14 Kasım 1984'te Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde o zaman ki adıyla İnönü'de İngiltere'ye 8-0 kaybeden millier 41 yıl sonra iç sahada en farklı 2. yenilgisi aldı. Türkiye en son 6 gol yediği maçı ise 7 Eylül 2021'de 2022 Düny Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Hollanda'ya karşı 6-1'lik skorla almıştı.