Onana Trabzon yolcusu

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Bordo- Mavililer, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın kiralanması için önemli bir adım attı. Edinilen bilgilere göre, Trabzonspor yönetimi, Onana'nın kiralık transferi konusunda İngiliz devi Manchester United ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Ancak transferin resmiyet kazanması için son karar, 28 yaşındaki kaleci Andre Onana'ya ait olacak. Deneyimli eldivenin, Bordo-Mavililer'in teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.