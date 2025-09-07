SON DAKİKA
Filenin Sultanları tarihte bir ilki başardı! Finalde rakibimiz İtalya

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor... 2023’te Avrupa şampiyonu olan milliler, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda Japonya’yı 3-1 yenerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükseldi

Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Sultanlar'da Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Vargas'ı 13'er sayıyla Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar takip etti. Organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Ay-Yıldızlılar, finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek... Milliler E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar'ın final maçı bugün TSİ 15:30'da oynanacak. Ayrıca üçüncülük karşılaşması da bugün TSİ 11:30'da başlayacak.

HERKESİ YENEBİLİRİZ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Dünya Şampiyonası'nda tarihi finale taşıyan Başantrenör Daniele Santarelli, duygusal açıklamalarda bulundu: "Oyuncularıma, ekibime ve bu ülkeye çok güveniyorum. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz ve herkesi yenebiliriz!"

KUPAYI ALMAMIZ LAZIM
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın finale çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Üstündağ "Bu takıma 'Final yakışır' demiştik. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı bizim almamız lazım" diye konuştu.

KEYİF ALARAK OYNAYACAĞIZ
Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden libero Gizem Örge ise "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Final maçında bu kez keyif alarak oynayacağız" dedi.

FİNALE KALMAYI HAK ETTİK
Sultanlar'ın kaptanı Eda Erdem, Japonya zaferinden sonra yaptığı açıklamada "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik... Yine tarih yazan ekibin parçasıyım" diye konuştu.

