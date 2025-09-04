PODCAST CANLI YAYIN
Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni ilk kez Büyükada’da yapıldı

17-20 Eylül’de 24’üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup’ın kupa teslim töreni, Princes’ Palace Resort’ta gerçekleşti. Son şampiyon ARKAS kaptanı Berkcan Cankaya, kupayı organizasyona teslim etti. Kurucu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup’ın 23 yılda İstanbul’a 85 milyon doların üzerinde değer kattığını vurguladı.

İstanbul'da her yıl büyük heyecana sahne olan ve bu sene 17-20 Eylül tarihlerinde 24'üncü kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni ilk kez Büyükada'da gerçekleştirildi. İlk gün parkuruna ismini veren Princes' Palace Resort'ta yapılan basın toplantısında son şampiyon ARKAS takımının kaptanı Berkcan Cankaya, kupayı organizasyona teslim etti.

10 farklı ülkeden yerli yabancı yaklaşık bin yelkenci ve 60 teknenin yarışacağı Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup Türkiye'nin markası ve bu ekosistemin 23 yılda İstanbul'a kattığı değer 85 milyon doların üzerinde. 24 yılda dünyanın iddialı 10 yelken yarışı arasında yer almayı başardık. 25. yıla hazırız. Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak.'' dedi.

