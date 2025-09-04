A Millî Takım Sırbistan’ı 95-90 yenerek EuroBasket’te 5’te 5 yaptı

A Milli Takımımız, EuroBasket 2025 A Grubu son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Milliler son 16'da 6 Eylül'de İsveç ile karşılaşacak.

İlk çeyreği Alperen'in müthiş oyunuyla 19-18 önde geçen 12 Dev Adam soyunma odasına ise 49-46 geride gitti. Büyük çekişmenin yaşandığı 3. çeyrekte skor üstünlüğü sürekli el değiştirse de son 10 dakikaya 74-73 önde giren Türkiye oldu. Müthiş bir heyecana sahne olan son çeyrekte ise Türkiye, Alperen'in etkili performansıyla son bölümde yeniden öne geçti ve son dakikaları iyi oynayarak maçı kazandı. Alperen 28 sayı ile öne çıkan isim oldu.