Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da oynamak için kararlı: "Çocukluğumdan beri hayalim"

İnter’in yıldızı Galatasaray’a, “Avrupa listesinde olmamam önemli değil. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. G.Saray’ı çok istiyorum” dedi. Pes etmeyen Aslan, 12 Eylül’e kadar bu transferi bitirmek için uğraşacak.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da oynamak için kararlı: Çocukluğumdan beri hayalim

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'da forma giymek için can atıyor. İnter'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer sezonu sona ermeden Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray Yönetimi ile yaptığı görüşmede çarpıcı sözler sarf ettiği öğrenildi. Milli yıldızın bu görüşmede, "Avrupa listesinde olmamam sorun değil. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa'da oynamam. Galatasaray'ı çok istiyorum. Orada forma giymek için de ne gerekiyorsa yaparım. Çoçukluğumdan beri hayalim Galatasaray'da forma giymek" dedi.

YÖNETİM DE ÇOK İSTEKLİ
SARI-KIRMIZILI kurmayların bu sözlerden çok etkilendiği ve transferi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadıkları gelen haberler arasında. Galatasaray, Hakan'ı Şampiyonlar Ligi listesine yazdıramadı ama 12 Eylül'e kadar bu transfer için uğraşacak. Öte yandan İnter, milli yıldızı Devler Ligi kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, 97 kez A Milli Takım formasını giydi.

183 MAÇ 38 GOL

Hakan Çalhanoğlu, İnter kariyerinde 183 maçta forma giydi. Bu maçlarda 38 gol atarken 32 de asist yaptı. Toplamda 70 gole katkıda bulundu. Serie A'da 264 karşılaşmada boy gösterdi.

