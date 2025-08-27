SON DAKİKA
12 Dev Adam EuroBasket 2025’e Letonya maçıyla başlıyor

12 Dev Adam turnuvadaki ilk maçına bugün saat 18.00’de Letonya karşısında çıkacak. Son yılların en iyi kadrosuna sahip olan Türkiye’nin organizasyondaki hedefi ise kürsüye çıkmak.

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), bugün başlıyor. Turnuva'da A Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Letonya ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak mücadele saat 18.00'de start alacak. Son dönemin en iyi kadrolarından biriyle turnuvada yer alacak olan 12 Dev Adam açılış maçını kazanarak Euro- Basket'e galibiyetle başlamayı planlıyor.

Türkiye, A Grubu'nda Letonya'nın dışında Sırbistan, Estonya, Portekiz ve Çekya ile de kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında ilk dört sırayı alan takımlar, adlarını Son 16 turuna yazdıracak. Milli Takımımız, Son 16 turuna kalması halinde sıralamasına göre Almanya, Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya ve Karadağ'ın yer aldığı B Grubu'ndan bir takımla eşleşecek. Özellikle uzun rotasyonundaki isimleriyle dikkat çeken 12 Dev Adam turnuvada sonuna kadar gidip altın madalyayı kazanmayı hedefliyor.

MİLLİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

Bugün Türkiye-Letonya 18.00 29 Ağustos Cuma Türkiye-Çekya 14.45 30 Ağustos C.tesi Türkiye-Portekiz 21.15 1 Eylül Pazartesi Türkiye-Estonya 14.45 3 Eylül Çarşamba Türkiye-Sırbistan 21.15

İŞTE 12 DEV ADAM'IN KADROSU

Shane Larkin Anadolu Efes Oyun kurucu Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji Oyun kurucu Şehmus Hazer Anadolu Efes Oyun kurucu Cedi Osman Panathinaikos Şutör guard Furkan Korkmaz Kulüpsüz) Şutör Guard Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko Şutör Guard Ercan Osmani Anadolu Efes Uzun forvet Erkan Yılmaz Anadolu Efes Uzun forvet Alperen Şengün Houston Rockets Pivot Adem Bona Philadelphia Pivot Ömer Yurtseven Panathinaikos Pivot Sertaç Şanlı Fenerbahçe Beko Pivot

A GRUBUNDA YER ALIYORUZ

Türkıye, Letonya, Sırbistan, Estonya, Portekiz, Çekya

