Galatasaray’dan Süper Lig’de muhteşem başlangıç: 3’te 3, 10 gol, sıfır yenilen

Üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takan G.Saray, Türk futbolunda uzun yıllardır görülmemiş bir dominasyon kurmuş durumda. Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar oynadığı 3 maçı da kazanırken 10 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

MUHTEŞEM BİR SERİ

sezona Gaziantep'te alınan 3-0'lık galibiyetle giren Cimbom, ardından Karagümrük önünde Rams Park'ta aynı skorla kazanmıştı. Son olarak Kayseri deplasmanında 4-0'lık galibiyete imza atan Okan Buruk'un ekibi böylece son 14 resmi maçını da kazandı ve müthiş bir istatistiğe ulaştı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2-1'lik F.Bahçe galibiyetiyle başlayan süreçte Galatasaray bu 14 karşılaşmada tam 41 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Üstelik Cimbom son 8 resmi maçında kalesini gole kapatmayı da başardı.

YENİ İSİMLER GELECEK

G.Saray 14 maçlık serinin içine şampiyonluğun yanı sıra bir de Türkiye Kupası zaferini sığdırdı. Transferde Osimhen ve Sane hamlelerini yaparak taraftarlarını coşturan Sarı-Kırmızılılar kalan süreçte kadrosunu 3-4 flaş isimle daha takviye ederek gücüne güç katmayı hedefliyor.

10'DAN DAHA İYİSİ YOK

Süper Lig tarihinde bir takımın oynadığı ilk 3 maçta gol yemeden 10+ averaja ulaştığı iki sezon başlangıcını da Galatasaray gerçekleştirdi. 2000-2001 sezonunda Luceslu G.Saray'dan sonra bu sezon da Okan Buruk'lu Cimbom, bunu başardı.