Buruk, Kayseri maçı sonrasında Barış için net bir mesaj verdi: "Sahip çıkmamız lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı sonrası öncelikle Barış Alper'in durumuna değindi. Buruk, Barış'ın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Onu çok seviyorum. Barış bizim için değerli. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Barış kötü niyetli olsaydı 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz" dedi,



ONA YARDIMCI OLMALIYIZ

Devler Ligi'nde oynayacakları için Barış'ı satmayı düşünmediklerini ifade eden Buruk, "Barış'la konuştuk süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği. Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması önemliydi. Bunun için Barış'ı takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Barış'a asla linç etmemeliyiz ona hep sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Galatasaray ligde oynadığı 3 maçı da kazandı. Sarı- Kırmızılılar 3 maçta fileleri 10 kez sarsmayı başardı