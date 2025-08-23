Galatasaray’ın radarında CSKA Moskova’nın genç yıldızı Matvey Kislyak

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kırmızılı ekip, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan CSKA Moskova'nın genç yeteneği Matvey Kislyak'ı radarına aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın futbolcuyu takip ettiği belirtilirken, 20 yaşındaki ismin bir teklif gelmesi halinde G.Saray'da oynamak istediğini kulübüne açıkça belirttiği ifade edildi. Kislyak geçen sezon Rus ekibinin formasıyla 33 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

TAM BİR JOKER

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Rus orta saha Kisylak, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.