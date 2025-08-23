Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük. Net olarak şunu ifade etmekteyim ki Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezonun ortasında planları uygulamaya koyup, sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz." diyerek sözlerine devam etti.

PROJENİN ANLAMI KALMAZ

Özbek, "Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru artık bizim Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Dolayısıyla bizim başarı çıtamız Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi geçen sezon Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak." dedi. Başkan Özbek, "Galatasaray başkanının 'Futbolcuya transfer teklifi var, o zaman onu satalım' gibi bir tutumu olamaz. O zaman yaptığımız projenin bir anlamı olmaz." dedi.