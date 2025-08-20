SON DAKİKA
Okan Buruk'tan kaleci açıklaması: ''Transferinde kriz yok''

Teknik direktör Okan Buruk, kaleci transferinde kriz olmadığını belirterek, listelerinde 6-7 adayın yer aldığını açıkladı. Genç kalecilerin de listede olduğunu söyleyen Buruk, sürecin baskıdan uzak şekilde ilerlediğini vurguladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında kaleci transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer sürecine dair net mesajlar veren Buruk, süreci baskı altında yürütmenin kulübe fayda sağlamadığını vurguladı. Kaleci transferi konusunda herhangi bir kriz yaşanmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Kaleci transferinde kriz olacak bir durum yok. Vaktimiz var. Baskı altına almak, hiçbir zaman transferlerimize fayda getirmedi. Bunu daha önce yaşadık." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, transfer için ellerinde geniş bir aday listesi bulunduğunu dile getirerek, "Seçeneklerimiz var. En kısa zamanda gerçekleşecek. Konuşulanlar dışında iki tane de genç kalecilerimiz var. Teknik heyet olarak 6-7 kişilik listemiz var. Transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor." şeklinde konuştu.

BÜYÜK OYNUYORUZ

Buruk, bireysel değil kolektif başarıya odaklandıklarının da altını çizerek, "Biz büyük takım oyunu oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

