ABD Başkanı Donald Trump'tan Maduro açıklaması! "Venezuela için çok mutluyum"
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Maduro operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Donald Trump, dünyada hiçbir ülkenin böyle bir operasyon yapamayacağını belirterek, "Venezuela için mutluyum. Maduro'dan çok çektiler." dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu.
İşte Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları...
Kimse benzer bir operasyon yapamazdı. Venezuela için mutluyum. Maduro'dan çok çektiler.