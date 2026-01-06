Kanarya Süper Kupa'da finale kanatlandı! Fenerbahçe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

İLK 11'DE FARKLI İSİMLER Tedesco, bu oyuncuların yerine kalede Ederson'u, hücum hattında ise yeni transfer Anthony Musaba ile Jhon Duran'ı sahaya sürdü. Samsunspor karşısında Fenerbahçe kalesini Ederson'a emanet eden 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz görev alırken, hücum hattında Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu forma giydi. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Jhon Duran oldu.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ 11'DE Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Samsunspor'daki performansıyla dikkat çeken ve serbest kalma maddesi kullanılarak transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında önemli eksiklerle mücadele etti. Kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, teknik heyet kararıyla Adana'ya götürülmedi.