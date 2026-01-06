Kanarya Süper Kupa'da finale kanatlandı! Fenerbahçe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ve ATV'nin milyonlara ulaştırdığı Süper Kupa'da finalin adı belli oldu. Fenerbahçe, yarı finalde Samsunspor'u Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 yenerek Galatasaray ile eşleşti. Musaba, sarı lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta 2 asist yaptı. İşte atılan goller...
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Kanarya, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi. Tedesco'nun öğrencileri ayrıca iki kez direğe takıldı.
İkinci yarıda dakikalar 67'yi gösterirken Jhon Duran sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. İki golde de asist Anthony Musaba'dan geldi.
Karşılaşma 2-0 bitti.
Sarı lacivertliler, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile kupanın sahibi olmak için karşılaşacak.
GOLLER
GOL | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu
GOL | Fenerbahçe - Samsunspor: 2-0 | Jhon Duran
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından gelişine yaptığı vole vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Musaba, sağdan ceza sahası içinde kontrol ettiği topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Duran'a aktardı. Duran, meşin yuvarlağı müsait durumda tek dokunuşla filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş derbisine göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında ilk 11'de görev verdiği kaleci Tarık Çetin, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı bu kez yedek kulübesine çekti.
İLK 11'DE FARKLI İSİMLER
Tedesco, bu oyuncuların yerine kalede Ederson'u, hücum hattında ise yeni transfer Anthony Musaba ile Jhon Duran'ı sahaya sürdü. Samsunspor karşısında Fenerbahçe kalesini Ederson'a emanet eden 40 yaşındaki teknik direktör, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz görev alırken, hücum hattında Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu forma giydi. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Jhon Duran oldu.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ 11'DE
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Samsunspor'daki performansıyla dikkat çeken ve serbest kalma maddesi kullanılarak transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımına karşı ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısında önemli eksiklerle mücadele etti. Kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almadı. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, teknik heyet kararıyla Adana'ya götürülmedi.
SINIRLI YEDEK KADRO
Fenerbahçe, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Samsunspor karşısına yalnızca 8 yedek oyuncuyla çıktı. Yedekler arasında kaleciler Tarık Çetin ve Engin Can Biterge'nin yanı sıra genç isimler Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş da yer aldı. A takım kadrosundan ise Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde görev bekledi.
FENERBAHÇE TARAFTARI ADANA'DA SAHNEDE
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı. 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesinde ve karşılaşma boyunca yapılan tezahüratlar dikkat çekti.
SAMSUNSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Samsunspor Teknik Direktörü, son resmi maça göre kadroda 6 değişikliğe gitti. Kırmızı-beyazlı ekipte kupada Eyüpspor karşısında ilk 11'de görev alan Posiadala, Joe Mendes, Van Drongelen, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Tahsin Bülbül, Fenerbahçe maçında forma giyemedi.
MUSABA'DAN 2 ASİSTLE AÇILIŞ
Fenerbahçe zorlu randevunun 4. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli ekibin yeni yıldızı Anthony Musaba'nın son çizgiye inerek çevirdiği topu ağlarla buluşturan milli futbolcu, takım arkadaşına da asist yazdırdı.
Hollandalı futbolcu, 67. dakikada da Jhon Duran'a servis yapan isim oldu.