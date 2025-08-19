Ederson Donnarumma’yı bekliyor

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci transferi için gündeme birçok isim geldi. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un isminde karar kıldı. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli kaleci ile uzun süredir görüşmelerine devam ediyor.



2+1 YILLIĞINA ANLAŞTILAR

Cimbom, Ederson ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı ancak M.City, Donnarumma transferini bekliyor. Donnarumma transfer edildikten sonra Ederson'un satışına izin verilecek. Galatasaray'ın bu hafta 32 yaşındaki kalecinin transferini sonuçlandırması bekleniyor. Ederson'un City ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



Ederson Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.