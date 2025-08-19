PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Abraham'ı resmen aldı

Eyüpspor maçında forma giyen Tammy Abraham’ın satın alma opsiyonu devreye girdi. Beşiktaş, Roma’ya 13 milyon euroyu taksitlerle 2030’a kadar ödeyecek.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Beşiktaş, Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Yıldız golcünün sözleşmesinde şarta bağlı 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Abraham'ın Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkmasıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi. Beşiktaş böylece Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyecek. Siyah-Beyazlılar söz konusu rakamı gelecek sezondan itibaren taksitler halinde 2030 yılına kadar İtalyan temsilcisine ödeyecek.

