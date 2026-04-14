Lee Jae-myung, teselli kadınlarının zorla alıkonulması, Yahudi Soykırımı ve savaş katliamlarının birbirinden farksız olduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayın 2024 yılından kalma olduğunu ve devam eden bir olay gibi yanlış sunulduğunu belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerinin Filistinli bir çocuğa işkence yaptıkları görüntüler, tüm dünyada tepki çekmeye devam ediyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu çatıdan aşağı attığını gösteren video hakkında soruşturma talep etti.

İsrail ordusu askerlerinin 2024 yılında Filistinli bir çocuğa işkence yaptığını gösteren ve yeniden gündem olan görüntüler uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açtı. Gazze'de soykırım yapan İsrail, işkenceleriyle de Filistinlilerin insanlık onurunu ayaklar altına almaya çalışıyor.

"YAHUDİ SOYKIRIMI VE SAVAŞ SIRASINDAKİ KATLİAMLAR FARKSIZ"

Jae-myung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bunun doğru olup olmadığını ve eğer doğruysa ne gibi önlemlerin alındığını araştırmam gerekiyor. Sorun ettiğimiz 'teselli kadınları'nın (Comfort Women) zorla alıkonulması, Yahudi Soykırımı veya savaş sırasındaki katliamlar birbirinden farksızdır." ifadelerini kullandı.

Lee cumartesi günü paylaştığı bir başka gönderide şunları yazdı:

"İnsan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden bu aralıksız eylemler nedeniyle acı çeken dünyanın dört bir yanındaki insanların eleştirileri üzerinde, en azından bir kez bile olsa, düşünmeye değer olduğu akla gelebilir."