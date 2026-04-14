Gülistan Doku'nun annesi ve babası konuştu: Adalete inanıyoruz

Yıllardır kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku'nun babası ve annesi operasyona ilişkin konuştu. Baba Halit Doku, "Umudumuzu kaybetmedik. Adalet güvendiğimiz için, adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim." dedi. Anne Bedriye Doku ise "Kadınlar, öğrenciler, Gülistan'lar ölmesin" şeklinde konuştu.

  • Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonla 12 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası bulunuyor.
  • Şüpheliler kapsamlı bir örtbas zinciri ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
  • Soruşturmada 700 saatlik kamera kaydı ve aile avukatına bırakılan isimsiz bir not etkili oldu.
  • Üniversitenin kamera sorumluları da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli gelişmeler yaşandı.

Gülistan Doku'nun 2020'den bu yana süren faili meçhul bilmecesi 700 saatlik kamera kaydı ve aile avukatına bırakılan isimsiz bir notla dev bir cinayet operasyonuna dönüştü. "İntihar etti" denilerek yıllarca Dinar Köprüsü'ne hapsedilen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi, "kapsamlı bir örtbas zinciri" ve "cinayet" şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözüldü! 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonelin oğlu da listede

Baş şüpheli Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babasının yanı sıra, üniversitenin kamera sorumlularının da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Durumdan haberdar olan Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli adliyesine geldi.

Doku ailesi adliye önünde: "Adalet yerini buldu umudumuzu hiç kaybetmedik!"

ADALET YERİNİ BULDU

Baba Halit Doku, "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim. Umudumuzu kaybetmedik. Adalet güvendiğimiz için, adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"GÜLİSTANLAR ÖLMESİN"
Anne Bedriye Doku ise "Hakimden savcıya, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Kadınlar, öğrenciler, Gülistan'lar ölmesin" şeklinde konuştu.

DOKU AİLESİNİN AVUKATI: İNTİHAR ALGISI OLUŞTURULDU

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de dosyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülistan'ın baraj gölünde intihar ettiği algısı oluşturulduğunu ifade eden Çimen, "Burada biliyorsunuz aramalar yapıldı dalgıçlar tarafından. Gülistan tarafından suya atılan ufak bir not kağıdı bile bulunmuştu. Gülistan 1.60 boylarında, 55-60 kiloydu, üzerinde parka, sırtında sırt çantası vardı. Gülistan'ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu. Bu algı da ortaya çıktı ki üst düzey kamu görevlisi tarafından yapılmış. Bu örtbasın kişisel nedenlerle geliştiği yani kendi aile bireyleri tarafından işlenen bir suçu örtbas etmek amacıyla baraj gölünde gereksiz aramalar yapıldığı neticesinde aile de 220 gün boyunca burada kaldı. Geldiğimiz bu aşamada dosyamız 3 başsavcı gördü. Başsavcımız ile birlikte dosyamızda etkin bir soruşturmaya başlandı. Bu aşamadan sonra hangi failin hangi fiili işlediği konusunda bir tartışma yapmayacağız. Başsavcılık artık gereğini yapıyor. Biz daha çok burada bugün onlara destek olmak amacıyla buradayız. Bu aşamada beklenti olarak bunu söyleyebiliriz, üst düzey kamu görevlisinin halen gözaltına alınmadığını görüyoruz. Failler açısından yargılanmanın devam edebilmesi için onun da gözaltına alınmasını bekliyoruz" dedi.

"AİLE KIZLARINDAN HİÇBİR ZAMAN UMUDUNU KESMEDİ

Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmasını beklediklerini ifade eden Çimen şunları söyledi:

"Biliyorsunuz dosyamızın 7'nci yılındayız. Geldiğimiz bu aşamada etkin bir soruşturma yapılmaya başlandı. 13'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu gözaltı kararlarının tutuklanmaya yönelik olarak yapıldığını biz değerlendiriyoruz. Muhtemelen tamamı da tutuklanacaktır. Burada üst düzey kamu görevlisinin şu an dava dışı kaldığı görülüyor. Yani onun da bir an önce gözaltına alınıp tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki en azından failler üst düzey kamu görevlisinin gözaltına alınmadığını düşünürlerse orada 'kendimizi kurtarabilir miyiz' diye bir umut doğabilir. Bu nedenle üst düzey kamu görevlisinin bir an önce gözaltına alınıp tutuklanması gerekmektedir. Gülistan doku soruşturması kadın kırımının sembol dosyasıdır. Bu 7 yıl boyunca kadın kurumları, basın emekçileri gerçekten de dosyamızda çok özel bir ilgi ve takipleri söz konusu oldu. Bu anlamıyla da Gülistan Doku dosyasında etkin bir soruşturma yapılmaması adalet duygusunu da incitiyordu. Kadınlar Gülistan Doku dosyası çözülmediği takdirde rahat edemeyeceklerini biliyorlardı. Çünkü her an yeni bir Gülistan olabilirdi. Bu vesileyle Gülistan'ın dosyasında etkin bir soruşturma yapılması, kadına yönelik şiddet olaylarının da etkin bir şekilde soruşturulacağına olan inancı pekiştirecektir. Bu yönüyle ailenin tabi burada direnişi vardı, biliyorsunuz karda kışta 220 gün boyunca burada kaldılar. Hiçbir zaman kızlarından umudunu kesmediler. Çok büyük bir direnişleri oldu. Basın da bunu sahiplendi. Kadın kurumları da bunu sahiplendi. Dolayısıyla bu mücadelemizin sonu değil, bir başlangıçtır. Biz etkin bir soruşturmanın devam ettirilerek faillerin tutuklanmasını talep ediyoruz"

