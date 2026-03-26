İZBETON vurgununda alt yüklenici olan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un koperatifler üzerinden 2023 rakamlarına göre 660 milyon liralık aklama yaptığı ortaya çıktı.
Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da suç geliriyle 10 milyon liraya villa aldığı belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketinde usulsüzlükle suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Zimmet' suçlamalarından tutuklanırken, yeni detaylar ortaya çıktı.
TEK TEK SIRALANDI
Kentsel dönüşüm projelerinde alt yüklenici olarak adı geçen Ümit Erkol'un, oğlu Fırat Erkol'un ortağı olduğu Ares Yapı'nın kooperatiflerden gelen yüksek tutarlı fonların transfer edildiği paravan şirketlerden biri olduğu ifade edildi.
Ümit Erkol'un, kooperatiften düzenli olarak huzur hakkı adı altında aylık ödemeler aldığı, ayrıca kooperatifteki payı olan villanın yüzde 50 hissesini 2022 sonunda oğlu Fırat Erkol'a devrettiği, kalan yarısını ise 2023'te kooperatif denetçisi İsmail Alkan'a devrederek mal kaçırma şüphesi uyandıran işlemler gerçekleştirdiği anlaşıldı.
Operasyonda dosyaya giren şikâyet dilekçesi de ortaya çıktı. Şikâyet dilekçesinde kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği, villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bu kişiler arasında yer aldığı belirtildi.
ŞİRKETLER PARAVAN
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelediği 5 farklı kooperatif üzerinden toplamda 660 milyon 293 bin 336 lira ve 1 adet gayrimenkulün suç geliri olarak aklandığını saptadı. Kooperatiflerden çıkan paraların görünürde ticari ilişki kurulan ancak neredeyse tek müşterisi kooperatifler olan City Construction, Casamar ve Ares gibi şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
Yönetici eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun suç geliriyle villa aldığı belirlendi.
Paranın önce kooperatif tarafından Erkol'un oğluna ait Ares Yapı şirketine oradan da Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun hesabına aktarıldığı, bu parayla Çeşme Boyalık Mahallesi'nde Şenol Aslanoğlu adına 2023 yılında 10 milyon liraya villa alındığı belirlendi.
İZBETON 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI
31 Aralık 2023 tarihinde kasadan "Virman" açıklamasıyla çıkan 104 bin 482 TL'nin yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına dair hiçbir fatura veya harcama belgesi bulunamadı. Soruşturma, projelerde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi yoluyla kamu kurumlarının da zarara uğratıldığını belgeledi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş.'nin 11 milyon 924 bin 11 TL zarara uğratıldığı belirlendi.
'ERKOL'UN İMZA YETKİSİ YOK' DEMİŞTİ... AL SANA İMZA!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Nisan'da attığı tweet'te, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!" diye yazdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini çürüten belgeler ortaya çıktı.
Ümit Erkol'un Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu kararlarının hepsinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ıslak imzalarının bulunduğu belgeler ortaya çıktı. Böylece Özel'in yalan söylediği belgelenmiş oldu.
HABER: Ceyhan Torlak - Murathan Yıldırım