CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu



İZBETON 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI



31 Aralık 2023 tarihinde kasadan "Virman" açıklamasıyla çıkan 104 bin 482 TL'nin yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına dair hiçbir fatura veya harcama belgesi bulunamadı. Soruşturma, projelerde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi yoluyla kamu kurumlarının da zarara uğratıldığını belgeledi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş.'nin 11 milyon 924 bin 11 TL zarara uğratıldığı belirlendi.





'ERKOL'UN İMZA YETKİSİ YOK' DEMİŞTİ... AL SANA İMZA!



CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Nisan'da attığı tweet'te, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!" diye yazdı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini çürüten belgeler ortaya çıktı.



Ümit Erkol'un Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu kararlarının hepsinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ıslak imzalarının bulunduğu belgeler ortaya çıktı. Böylece Özel'in yalan söylediği belgelenmiş oldu.





HABER: Ceyhan Torlak - Murathan Yıldırım