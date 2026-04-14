Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki barbarlığı İtalya'da yayın yapan L'Espresso isimli dergi tarafından çarpıcı bir fotoğraf karesiyle gündeme getirildi.
"L'ABUSO"
Derginin kapağında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını taciz eden İsrailli bir asker fotoğrafı kullanıldığı görüldü. İtalyanca'da "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığıyla servis edilen içerik büyük ilgi gördü.
İSRAİL MONTAJ DEDİ GÖRÜNTÜLER GERÇEK ÇIKTI
İsrail'den bunun montaj olduğu, görüntünün bağlamından koparıldığı veya antisemitik olduğuna dair farklı tepkiler gelse de görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıktı.
Siyonist askerin mide bulandıran görüntüsü, İsrail'in yayılmacı ve terör estiren politikasının iğrençliğini gözler önüne serdi.
Dahası o askerin sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bir maymunu andırdığına dair çok sayıda yorum yapıldı.
İTALYA VE İSRAİL ARASINDA KRİZ ÇIKTI
Öte yandan bahse konu dergi İtalya ile İsrail'i diplomatik kriz eşiğine getirdi.
İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled, İtalyan L'Espresso dergisinin son kapağında İsrailli askeri üniformalı bir işgalcinin, Filistinli bir kadın ile alay ettiği fotoğraf karesinin yer almasına tepki gösterirken, görselin manipülatif kullanıldığını, gerçekliği çarpıttığını ve anti-semitizm stereotiplerini körüklediğini öne sürdü.
Peled "L'Espresso'nun son kapağının manipülatif kullanımını şiddetle kınıyoruz. Bu görüntü, İsrail'in bir arada yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, stereotipleri ve nefreti körüklüyor." ifadelerini kullandı.
"SİYONİST SAĞ, BÜYÜK İSRAİL'İ ŞEKİLLENDİRİYOR"
Derginin söz konusu sayısında görsel, "Siyonist Sağ, Büyük İsrail'i Şekillendiriyor" başlığı ile İsrail sağıyla bağlantılı yayılmacı politikaların bir metaforu olarak resmediliyor.
İSRAİL MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ: İNSANLIK İTTİFAKI GÜÇLENİYOR
Gelinen son noktada İsrail gittikçe meşruiyetini kaybeden katil bir devlet konumunda.
Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' var. Batı, Holokost'un diyetini İsrail'e göz yumarak öderken; İspanya Başbakanı Sanchez siyonist savunculuğu yapmıyor.
Sanchez'in ifadeleri "insanlık ittifakı"nda önemli bir pay tutuyor.