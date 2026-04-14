Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki barbarlığı İtalya'da yayın yapan L'Espresso isimli dergi tarafından çarpıcı bir fotoğraf karesiyle gündeme getirildi. "L'ABUSO" Derginin kapağında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını taciz eden İsrailli bir asker fotoğrafı kullanıldığı görüldü. İtalyanca'da "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığıyla servis edilen içerik büyük ilgi gördü.

İsrail'in ʺmontajʺ dediği görüntüler gerçek çıktı

İSRAİL MONTAJ DEDİ GÖRÜNTÜLER GERÇEK ÇIKTI



İsrail'den bunun montaj olduğu, görüntünün bağlamından koparıldığı veya antisemitik olduğuna dair farklı tepkiler gelse de görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıktı.



Siyonist askerin mide bulandıran görüntüsü, İsrail'in yayılmacı ve terör estiren politikasının iğrençliğini gözler önüne serdi.





Dahası o askerin sosyal medyada sıklıkla paylaşılan bir maymunu andırdığına dair çok sayıda yorum yapıldı.