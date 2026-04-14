İsrail medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman dünyasında lider konumunu ve Suriye'deki nüfuz artışını İsrail ile sorun kaynağı olarak nitelendirdi.

İsrailli gazeteci Dror Blazda, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve Batı ile karmaşık ilişkisi nedeniyle İsrail'e füze atma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İsrail medyasında iki gazeteci, Channel 14'te yayınlanan programda Türkiye ile İsrail arasında yakın vadede savaş çıkmayacağını ancak bölgesel gerilimin arttığını değerlendirdi.

Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'yı işgal eden, İran'a saldıran ve Lübnan'da işgale hazırlanan İsrail, Türkiye'yi savaşa çekme çabalarına devam ediyor.

Lübnan'a İsrail saldırıları, Fotoğraflar: Takvim, AA

İSRAİL MEDYASINDA SAVAŞ PROPAGANDASI

İsrail medyasında Türkiye ve Orta Doğu meseleleri üzerine yaptıkları analizlerle tanınan iki gazeteci olan Omri Haim ve Dror Balzada Channel 14'te yaptıkları yayında "İsrail Türkiye ile savaşa ne kadar yakın?" sorusunu analiz etti.

"ERDOĞAN NÜFUZUNU YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

Dror Blazda "Yakın zamanda Türkiye'den İsrail'e füzeler atıldığını göreceğimizi sanmıyorum. Türkiye bir NATO ittifakı üyesi ve Batı ile karmaşık bir ilişkisi var. Bununla birlikte Erdoğan, bölgede, özellikle Suriye ve Gazze'de kollarını (nüfuzunu) yaymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.