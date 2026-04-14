Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'yı işgal eden, İran'a saldıran ve Lübnan'da işgale hazırlanan İsrail, Türkiye'yi savaşa çekme çabalarına devam ediyor.
İSRAİL MEDYASINDA SAVAŞ PROPAGANDASI
İsrail medyasında Türkiye ve Orta Doğu meseleleri üzerine yaptıkları analizlerle tanınan iki gazeteci olan Omri Haim ve Dror Balzada Channel 14'te yaptıkları yayında "İsrail Türkiye ile savaşa ne kadar yakın?" sorusunu analiz etti.
"ERDOĞAN NÜFUZUNU YAYMAYA ÇALIŞIYOR"
Dror Blazda "Yakın zamanda Türkiye'den İsrail'e füzeler atıldığını göreceğimizi sanmıyorum. Türkiye bir NATO ittifakı üyesi ve Batı ile karmaşık bir ilişkisi var. Bununla birlikte Erdoğan, bölgede, özellikle Suriye ve Gazze'de kollarını (nüfuzunu) yaymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
MÜSLÜMAN KARDEŞLER VURGUSU
Bir diğer İsrailli gazeteci Omri Haim ise "Erdoğan, 'Müslüman Kardeşler' yöntemiyle hareket ediyor. 'Davet' (Dawah) mekanizmasını; yani hayır kurumlarını, yetimlere yardımı ve gıdayı kullanıyor. Bu para masum görünüyor ama nihayetinde terörün finansmanına ulaşıyor. Suriye'deki el-Colani gibi vekilleri kullanmak da dahil olmak üzere tüm bölgede nüfuz odakları oluşturuyor." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN VEKİL GÜCÜ ŞARA"
Haim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'nın Türkiye'nin vekili olduğunu öne sürerken Balzada ise "İran'ın olduğu gibi Türkiye'nin de 'vekil güçleri' var mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
Terör örgütlerini kendine bağlı vekil güçler olarak kuran İran'ın aksine Türkiye kendisine tabi olacak yerel liderlerle bağlar kurmaya çalışıyor. Bu liderler bir nevi Erdoğan'ın kuklalarıdır.
İsrail medyasında Türkiye ile savaş çığırtkanlığı oldukça revaçta. Jewish Daily News ise "İsrail'in Türkiye karşısındaki gerçek kapasitesi nedir" başlıklı bir haber yayımladı.
Gazze, İran, Lübnan derken Ankara-Tel Aviv hattında gerilimin her geçen dakika daha da arttığını belirten JDN, yakın vadede ise savaş çıkmayacağını belirtti.
SURİYE, IRAK, KARABAĞ OPERASYONLARI
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör koridorunu engellemeye yönelik önemli operasyonlarına dikkat çeken JDN, Ankara'nın Libya ve Karabağ gibi uzak bölgelerde de yerel güçleri destekleyerek, teknolojik araçlar kullanmaya ve uzaktan savaş taktiklerine ağırlık verdiğini vurguladı.
MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİ
Türkiye'nin Suriye'deki angajmanını derinleştirmesi ve nüfuzunun artmasının İsrail ile sorunları da artıracağını öne süren JDN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasında lider bir güç konumunu da adeta İsrail ile bir kriz sebebi olarak nitelendirdi.