Cimbom Kislyak’dan vazgeçmiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci ve stoper hamlelerinin ardından rotasını orta sahaya çevirecek. Sarı-Kırmızılılar'ın, bu bölgede yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğe yatırım yapmak amacıyla dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öğrenildi: CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki Matvey Kislyak. Rus ekibinde merkez orta sahada görev yapan genç oyuncu, dengeli oyun tarzı ve sahadaki olgun duruşuyla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekiyor. 1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen istikrarı ile ön planda...