Arda İspanya'yı salladı! Manşetleri süslemeye devam ediyor

Marca, Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e övgüler yağdırdı. Milli oyuncu için ‘Büyüyor’ manşetini atan gazete, “Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Yazın daha çok kaslandı ve ikili mücadelelere karşı dirençli hale geldi” ifadesini kullandı

18 Ağustos 2025
Arda İspanya'yı salladı! Manşetleri süslemeye devam ediyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler, hazırlık kampındaki performansıyla İspanyol basınının önemli yayın organlarından Marca'nın manşetini süsledi. Milli yıldıza övgüler yağdıran gazete, "Xabi Alonso yönetiminde neredeyse her maça ilk 11'de başladı. Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda da sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol" ifadelerine yer verdi. Milli yıldızın fiziki değişimine de dikkat çeken gazete, "Yazın daha çok kaslandı ve ikili mücadelelere karşı dirençli hale geldi" ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK SÜRE ALACAK
Geçen sezon Ancelotti yönetiminde istediği şansları bulamayan 20 yaşındaki futbolcunun bu sezon Alonso yönetiminde daha fazla süre alması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, bu sezon Real Madrid'in önemli kozlarından biri olacak.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız dün Marca'nın manşetini süsledi.

