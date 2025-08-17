SON DAKİKA
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 0-0 berabere kaldı: Penaltı ve kırmızı kart tartışmaları damga vurdu

Sarı-Lacivertliler maç boyunca hücumda çok etkisiz kaldı. 61’de Juan’ın atılıp Göztepe’nin 10 kişi kalması bile Kanarya’yı canlandırmadı. 85’te Oosterwolde de çift sarıdan kızardı. 90+5’te Talisca’nın penaltısını Lis kurtarınca puanlar paylaşıldı...

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 0-0 berabere kaldı: Penaltı ve kırmızı kart tartışmaları damga vurdu

Göztepe deplasmanında sezonun ilk Süper Lig maçına çıkan Fenerbahçe sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 14. dakikada Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşu Brown'a çarpıp taca çıktı. 23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

58. dakikada Göztepe çok etkili geldi. Juan ne yapacağına karar veremedi, daha sonra topu içeri çevirdi. Fenerbahçe savunması araya girdi. 61. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Juan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85. dakikada bu kez Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında Cenk Tosun ceza sahasında yerde kaldı.

Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıda topun gerisine geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Lis kurtardı ve böylece karşılaşma 0-0 sona erdi.

FRED ÇOK ETKİSİZDİ

Feyenoord önünde harika bir gol atan ve performansıyla yıldızlaşan Fred dün takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Brezilyalı yıldız maçın bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

İZMİR'DE YİNE TARTIŞMA VAR

İlk yarıda ev sahibi Göztepe'nin penaltı ve kırmızı kart beklediği pozisyonlar maça damgasını vurdu.

Zorlu Göztepe-Fenerbahçe maçını Futbol Federasyonu'nun en çok güvendiği hakemlerden biri olan Yasin Kol yönetti. Ancak Kol ve VAR'da yer alan Onur Özütoprak'ın kararları tartışma yarattı. Maçın hemen başında Amrabat'ın Janderson'a ceza sahasında yaptığı hareket sonrası Göztepe penaltı bekledi. Ama "devam" kararı çıktı. İlk yarının sonunda ise Duran'ın Helton'a hareketi sonrası ev sahibi takım kırmızı kart itirazı yaptı.

KANARYA'NIN BELASI GÖZTEPE

Fenerbahçe son 7 sezonda oynadığı deplasmanda oynadığı ilk maçlarda yalnızca 2 kez puan kaybetti. Sarı-lacivertlilere çelme takan takım ise Göztepe oldu. İzmir ekibi geçtiğimiz sezon da Gürsel Aksel Stadı'nda güçlü rakibinden puan almayı başarmıştı.

