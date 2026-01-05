İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu kez daha güçlü olacak! Uzman isim tarih verdi

(Meteoroloji) Doğu Bölgelerde Çığ Riski Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacak olanların tedbirli olmasını istiyor.

(Meteoroloji) Sıcaklıklar Doğuda Yükseliyor Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artış göstereceği ve yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

(Meteoroloji) Meteorolojiden Peş Peşe Uyarılar Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve soba ya da doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca buzlanma, don ve yüksek kesimlerde görülebilecek tipi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(Meteoroloji) Öte yandan kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesi istendi. Marmara'da Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Bursa: 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu Çanakkale: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı İstanbul: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı