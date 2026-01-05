İstanbul’a kar geri dönüyor! Bu kez daha güçlü olacak! Uzman isim tarih verdi
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı yeni haftanın ilk günlerinde yerini daha ılıman ve açık bir havaya bırakacak. Ancak bu sakin tablo uzun sürmeyecek. Meteoroloji tahminleri hafta sonuna doğru birçok kentte karın yeniden kapıyı çalacağını gösteriyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kısa süreli kar geçişlerinin ardından yeni bir kar ihtimaline işaret eden Şen 12-13 Ocak tarihlerini öne çıkardı.
Türkiye, yeni yıla beyaz örtüyle girdi. Birçok şehirde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklıkları yer yer dondurucu seviyelere kadar düştü. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hafta sonuna gelindiğinde ise yağışlar büyük ölçüde etkisini yitirdi, soğuk hava dalgası yerini daha ılıman bir atmosfere bıraktı.
CUMA GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Ancak hafta ortasından sonra tablo yeniden değişiyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre cuma günü yurdun tamamında yağış görülecek.
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapılırken, bazı noktalarda kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor.
Cumartesi günü itibarıyla ise kar yağışının büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK TARİH: DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR
Şen, bu tarihlerde İstanbul'da görülebilecek yağışın önceki kar geçişlerine göre daha kuvvetli hissedilebileceğini belirterek vatandaşların tahminleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
5 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Yurtta Bulutlu Hava Hakim: Bazı Bölgelerde Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini sürdürecek. Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.
Rüzgar Marmara ve Ege'de Etkisini Artırıyor
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde rüzgar hızının zaman zaman 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hatay'ın güney kesimlerinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı, hızının yer yer 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.
Sabah ve Gece Saatlerine Dikkat
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sürücülerin bu saatlerde daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
Doğu Bölgelerde Çığ Riski
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacak olanların tedbirli olmasını istiyor.
Sıcaklıklar Doğuda Yükseliyor
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artış göstereceği ve yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden Peş Peşe Uyarılar
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve soba ya da doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca buzlanma, don ve yüksek kesimlerde görülebilecek tipi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Öte yandan kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesi istendi.
Marmara'da Yağış ve Kuvvetli Rüzgar
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin batısında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İstanbul: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege Kıyılarında Sağanak Geçişleri
Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı
Muğla: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz'de Ilık Hava, Hatay'da Fırtına Riski
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerinde bulutluluk artıyor. Hatay'ın güneyinde rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis görülebilir.
Adana: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 11°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu'da Don ve Sis Uyarısı
İç Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Ankara: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kayseri: 5°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya: 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz'de Bulutlu Hava
Batı Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis riski bulunuyor.
Bolu: 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Düzce: 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Sinop: 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de Çığ Tehlikesi
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don etkili olurken, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Amasya: -6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor
Doğu Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: 2°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: -1°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 3°C – Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu'da Açık Hava, Don Riski Var
Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sis, genelinde ise buzlanma ve don bekleniyor.
Batman: -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: -2°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 8°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 7°C – Parçalı ve az bulutlu
Yetkililer, özellikle rüzgarın kuvvetli estiği bölgeler ile don ve buzlanma riski bulunan alanlarda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.