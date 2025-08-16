SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini sürpriz şekilde geri çekti

Benfica’nın fazla para istemesi ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde pürüz çıktı... Milli futbolcunun panik yaşadığı belirtilirken, Fenerbahçeli yöneticilerin “Sen merak etme Kerem” diyerek moral vermeye çalıştığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini sürpriz şekilde geri çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'in güçlü takımı Benfica ile uzun süredir devam eden transfer görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelmişti. Sarı-Lacivertliler, 22,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro bonus teklif ederek anlaşmaya varmasına rağmen, dün sürpriz bir şekilde teklifini geri çekti. Benfica'nın fazla para istemesi ve Kanarya'nın kabul etmemesi sonrası Kerem'in İstanbul'a uçuş planı iptal edildi.

MOTİVASYON VERİLDİ

Görüşmeler askıya alındı. Bu belirsizlik ortamında, milli futbolcunun psikolojik olarak zorlandığı ve panik halinde olduğu bilgisi kulislerde dolaşıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, Aktürkoğlu'na "Sen merak etme Kerem. Sonunda çubukluyu giyeceksin" diyerek moral verdiği öğrenildi.

YENİ TEKLİF VERDİK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kerem'in durumu ile ilgili "Hocamız Kerem'i beğeniyor. Hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik... Şimdi ise yeni teklif yaptık. Haber bekliyoruz" diye konuştu...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan kirli işler! Çallı’nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin’i havalimanında karşıladı: Alaska’da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa’nın sorumluluğunda
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! İzmir’de mücadele sürüyor: Havadan ve karadan müdahale
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa’da panik: İlk hamle The Economist’ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme bomba gibi düştü | En son İran’da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya’da Böcek soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!