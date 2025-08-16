Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde teklifini sürpriz şekilde geri çekti

Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'in güçlü takımı Benfica ile uzun süredir devam eden transfer görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelmişti. Sarı-Lacivertliler, 22,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro bonus teklif ederek anlaşmaya varmasına rağmen, dün sürpriz bir şekilde teklifini geri çekti. Benfica'nın fazla para istemesi ve Kanarya'nın kabul etmemesi sonrası Kerem'in İstanbul'a uçuş planı iptal edildi.

MOTİVASYON VERİLDİ

Görüşmeler askıya alındı. Bu belirsizlik ortamında, milli futbolcunun psikolojik olarak zorlandığı ve panik halinde olduğu bilgisi kulislerde dolaşıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, Aktürkoğlu'na "Sen merak etme Kerem. Sonunda çubukluyu giyeceksin" diyerek moral verdiği öğrenildi.

YENİ TEKLİF VERDİK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kerem'in durumu ile ilgili "Hocamız Kerem'i beğeniyor. Hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik... Şimdi ise yeni teklif yaptık. Haber bekliyoruz" diye konuştu...

