Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu ve saha çalışmalarına başladı.

Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Victor Osimhen, ameliyatın ardından önce salonda çalışmalara başlamıştı. Nijeryalı yıldızın daha sonra saha çalışmalarına da geçtiği öğrenildi. Süper Lig'in son bölümüne girilirken Galatasaray cephesinde Osimhen'in dönüşü büyük önem taşıyor.

BARCELONA PEŞİNDE

Victor Osimhen için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Barcelona'nın yaz transfer döneminde forvet hattı için değerlendirdiği isimler arasında Galatasaraylı yıldızın da bulunduğu öne sürüldü. Bu gelişme, Osimhen'in geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

OSIMHEN DAHA OLASI GÖRÜLÜYOR

Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri olarak görülen Julian Alvarez'in çok yüksek bonservis bedeline sahip olması, transfer planlamasında farklı seçenekleri öne çıkarıyor. Atletico Madrid'in de yıldız oyuncunun ayrılığına kolay onay vermeyeceği belirtilirken, Victor Osimhen'in Katalan ekibi açısından daha ulaşılabilir bir aday olarak değerlendirildiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 29 karşılaşmada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 19 gol atıp 7 asist yaparak takımına önemli katkı verdi. Hücum hattındaki etkili performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.