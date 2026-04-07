NATO SÖZCÜSÜNDEN ADİL İTTİFAK MESAJI

SAVAŞIN 38'İNCİ GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

ABD, İsrail'in peşinden İran'a karşı girdiği savaşın çıkmazında kaybolmaya devam ediyor. İsrail'in siyonist emellerle başlattığı savaşta bugün 39'uncu gün. Savaşta altıncı haftaya girilirken yine bir "son 48 saat" içine girildi. Sahada istediğini alamadığı için son çare olarak küfre sarılan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için tanıdığı süre Türkiye saatiyle yarın sabah dolacak. Bu süre işlerken dün ise ortaya bir kez daha ateşkes ve anlaşma detaylarına dair iddialar ortaya atıldı.





İKİ AŞAMALI PLAN ÖNERİSİ



ABD'de yayın yapan ve İsrail'e yakınlığıyla bilinen Axios sitesine göre Washington, İran ve arabulucular 45 günlük ateşkes planı üzerinde çalışıyor. Geçici ateşkesin ardından savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefleniyor.



İngiliz Reuters ajansı ise "Pakistan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD ve İran tarafına iki aşamalı bir plan önerdi" haberini geçti. Buna göre planda, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler var. Trump'ın ülkelerine yönelik tehdit ve küfrüne İran'dan ABD ve İsrail'in sivil hedefleri vurması halinde "çok daha yıkıcı" misillemelerde bulunacağı cevabı geldi. Tahran'dan olası ateşkes görüşmelerine dair de "İran, ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olmadığına inanıyor" mesajı basına yansıdı. Tahran'dan kaynaklar ayrıca "geçici bir ateşkes" karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağız bilgisini verdi. İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi. Tuğgeneral Ekreminiya, ABDİsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.





KALICI ANLAŞMA TALEBİ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin sunduğu iki aşamalı ateşkes teklifini reddettiklerini bildirdi. Bekayi, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini, bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı. İranlı arabulucular, ABD'nin önerdiği 45 günlük sürenin, yeni saldırılar için hazırlık amacı taşıyabileceğinden endişe duyulduğunu söyledi. Bu durum, müzakere sürecinin önündeki en büyük engellerden biri olarak yorumlandı. Söz konusu iddialara ilişkin Washington'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin bazı taleplerinden geri adım atabileceğini yazdı. Kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarına rağmen, ateşkes seçeneğine kapıyı tamamen kapatmadığı bildirildi.

DÜŞÜRÜLEN ASKERİ UÇAKTA ABD ASKERİNİN CESEDİ ÇIKTI



İran topraklarında düşürülen ABD’ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. İran basını, ABD’nin daha önce düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyona katılan ve İsfahan eyaletinde vurulduğu belirtilen iki uçağa ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçası görülüyor.

KARA SALDIRISINDAN VAZGEÇECEK İDDİASI



ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik olası kara saldırısından vazgeçebileceği öne sürüldü. BBC'ye konuşan Washington'daki bazı kaynaklar, uçak kayıpları ve pilotları kurtarmak için yürütülen operasyonun karmaşıklığının, Trump'ı Hark Adası'nı ve Basra Körfezi'ndeki noktaları ele geçirmek ya da İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kontrol altına almaya yönelik bir kara operasyonundan vazgeçirebileceğini öne sürdü.

ÜNİVERSİTEYE BİR TONLUK BOMBA

ABD ve İsrail’in İran’ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti. Başkent Tahran’a düzenlenen saldırılarda ölenlerin 6’sının çocuk olduğu belirtildi. Saldırılarda İran’ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi de hedef alındı. ABD medyasına göre üniversite saldırısında 1 tonluk oldukları bilinen sığınak delici füzeler kullanıldı.

İRAN'DA 10 GÜNLÜK SEFERBERLİK



İran İçişleri Bakanlığı, 10 günlük seferberlik kampanyası sırasında 12 milyon vatandaşın olası bir ABD tarafından gerçekleştirilecek kara işgalini püskürtmek için savaşmaya hazır olduğunu açıkladı.