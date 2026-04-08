Arjantinli santrforun Galatasaray taraftarıyla güçlü bir bağ kurduğu ve kulüp başkanıyla samimi diyalog içinde olduğu belirtildi.

Icardi'nin sponsorluk etkinliğinde şampiyonluk halinde verilecek beş daire hediyesine 'Altı olsun' diyerek şampiyonluk konusunda iddialı mesaj verdiği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Icardi ile görüşme yapmayı planladığı ve kalması halinde yeni sözleşme ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi.

Lucas Romero, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Arjantinli golcünün Türkiye'de yaşamaktan ve Galatasaray forması giymekten keyif aldığı belirtildi. Icardi'nin son dönemde üzgün görüntü vermesinin temel nedeninin ise gol atamadığı zaman yaşadığı hayal kırıklığı olduğu vurgulandı.

TARAFTARLA BAĞI GÜÇLÜ

Haberde Galatasaray taraftarının Mauro Icardi'ye olan ilgisinin sürdüğü, yıldız futbolcunun da kulüple güçlü bir bağ kurduğu aktarıldı. Arjantinli santrforun birkaç gün önce katıldığı sponsorluk etkinliğinde keyfinin yerinde olduğu, kulüp başkanıyla da samimi bir diyalog kurduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK ŞAKASI

Sponsorluk toplantısında yaşanan bir diyalog da gündeme geldi. Şampiyonluk halinde oyunculara beş daire hediye edileceğinin söylenmesi üzerine Mauro Icardi'nin esprili bir şekilde "Altı olsun" dediği ve bu sözlerle şampiyonluk konusunda iddialı bir mesaj verdiği ifade edildi.

YÖNETİMİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Mauro Icardi ile bir görüşme yapmayı planladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun takımda kalmak istemesi halinde yeni sözleşme ihtimalinin güçlü olduğu kaydedildi. Bu nedenle son dönemde gündeme gelen ayrılık iddialarının gerçekleşme olasılığının düşük olduğu vurgulandı.